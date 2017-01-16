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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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16.01.2017 10:56 
Службы погоды – 145 лет

Службы погоды – 145 лет

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145 лет назад, впервые в стране появилась организация, которая отслеживала информацию о погоде. Данные вместе со специалистами собирали и добровольцы. В их арсенале тогда были только флюгер, барометр и термометр. Спустя почти полтора века за изменениями в атмосфере следят новейшие наземные и космические системы.

Эта метеостанция расположена в Змеево. Однако тверские специалисты, как и их коллеги во всем мире, работают по Гринвичу - составляют и отправляют телеграммы с данными о погоде в единый центр. Согласно правилам, делают это каждые три часа. У всякого природного явления свой код.

Если синоптики анализируют и прогнозируют, то метеорологи собирают информацию, и выполняют это в основном в ручную. Так влажность воздуха, толщину осадков, промерзание почвы Татьяна Седоплатова определяет с помощью приборов, показания записывает в журнал и только затем переносит в компьютер. Данные важны для коммунальщиков и госавтоинспекторов, для спасателей и пилотов.

Такие природные явления, как изморозь, гололед, туман не может отследить даже "умная" техника. Все зависит от знаний и опыта метеоролога. К этой категории относится и видимость. Ориентир для Татьяны Седоплатовой - гостиница на Смоленском переулке Твери, по расстоянию от которой она и определяется.

Первый официальный бюллетень с данными о погоде в России был составлен 13 января 1872 года в геофизической обсерватории Санкт-Петербурга. Тогда образовалась служба погоды. Однако частные метеонаблюдения велись и раньше. Так в Тверской губернии этим систематически занимались Бакунины в своей усадьбе Прямухино, Иван Крылов в Старице. Современному тверскому Гидрометеоцентру - больше 80 лет.


Синоптик - это погодный экономист. Он также ведет математические рассчеты определенных физических процессов от поверхности Земли до 70 километров в воздушном пространстве. Для составления прогноза погоды на три дня в Тверской области, используется информация синоптических карт от Атлантического океана до Урала. Метеорология перестала быть предположением, а стала точной наукой.


АРХИВ 


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