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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





16.01.2017 10:57 
В Удомле идет строительство крупнейшего дата-центра в России

В Удомле идет строительство крупнейшего дата-центра в России

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На сегодня общая строительная готовность первой очереди составляет более 70%. В этом году планируется сдать уже два первых здания комплекса.

Работы по возведению корпусов ведутся около года. Первый кубометр бетона был уложен на площадке строительства 24 февраля 2016-ого. Два здания здесь планируют ввести в эксплуатацию уже в первом квартале текущего года. Центр обработки данных строится для того, чтобы накапливать, обрабатывать и защищать большие объемы электронной информации государственных органов, крупных предприятий, Интернет-порталов и онлайн-сервисов. Одна стойка сможет хранить сотни терабайт.

В аренду планируется сдавать 600 стоек для хранения информации. Третий корпус Центра обработки данных обещают сдать в начале 2018-го. С полным введением в эксплуатацию этого объекта повысится безопасность граждан в Интернет-пространстве. Срок службы Центра обработки данных рассчитан на 30 лет.


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