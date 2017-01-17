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17.01.2017 09:30 
Следственный комитет России отмечает шесть лет со дня образования

Следственный комитет России отмечает шесть лет со дня образования

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Десятки предметов со сложными названиями и самыми разными предназначениями. Арсенал следователей постоянно пополняется новинками. Ведь и преступники использует современные информационные технологии и новомодные гаджеты. Нелинейный локатор сможет найти выброшенную сим-карту, а этот прибор восстановит даже удаленную информацию с мобильных устройств.

Вот такой универсальный чемоданчик - это тот минимум, который обязательно возьмет с собой на выезд следователь-криминалист. К стандартному набору предметов, а их около 100, каждый специалист добавляет то, что на его взгляд больше всего помогает в работе. Для Андрея Волченко - это обычный фонарик.

За плечами у Андрей Волченко 24 года службы в органах правопорядка. Практически с первых дней он работает в реорганизованном 6 лет назад Следственном управлении Следственного комитета России по Тверской области. Ему по душе "живая работа" - сбор вещественных доказательств на месте. Зачастую работать приходится в любое время дня и ночи, невзирая на погодные условия, в выходные и праздничные дни.

Тщательный анализ собранных улик криминалистом ни раз помогал раскрыть преступления. Сотрудники следственного комитета работают над на¬иболее опасными, слож¬ными и резонансными делами. За прошлый год удалось раскрыть 59 таких преступлений.


АРХИВ 


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