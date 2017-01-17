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17.01.2017 09:31 Тверская область вошла в десятку лучших регионов России, которые перевыполнили план по восстановлению лесов





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Восстановление леса начинается... в лаборатории с отбора семян. Старый проверенный способ - с помощью насадки на бытовом пылесосе. В отверстия набивается ровно 100 штук. Именно столько нужно для проведения эксперимента.



Первые в этом году образцы семян ели и сосны в тверскую лесосеменную станцию привезли из Максатихи.Чтобы выяснить, насколько семена здоровы, их проращивают в течение недели. Для этого создаются условия, приближенные к естественным. Главное - соблюдение температурного режима.



Урожай семян у сосны ежегодный, у ели - раз в 5 лет. Поэтому существует "страховой запас". Сейчас он в Тверской области составляет около 6 тонн. Это резерв для восстановления хвойных лесов, пораженных вредителями и пожарами. Заготовленного сырья хватит на 6 лет.



От этого зависит здоровье сеянцев, которые каждой весной высаживают в питомниках. Здесь уже обращают внимание на состояние почвы. Уход за елочками такой же, как и за рассадой на дачном участке. Удобрения - такие же, отличие - в дозах и в сроках. При соблюдении рекомендаций специалистов, хвойные набирают рост в 2 раза быстрее, чем в природе.



В 2016 году в Верхневолжье сеянцев и саженцев выжило почти на 30% больше, чем в предыдущем. Поэтому и работы по восстановлению лесов велись на большей площади, на 14 тысячах гектарах. По такому показателю Тверской регион вошел в десятку лучших в стране. Активизировать возобновление лесных ресурсов - одна из основных задач Концепции развития отрасли. Сейчас ее разрабатывает Правительство Тверской области.









