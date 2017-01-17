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17.01.2017 09:32 В Тверской академической филармонии состоялась торжественная церемония открытия XIV Рождественского фестиваля хоровой музыки «С верой в III тысячелетие»





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На сцене Тверской академической филармонии всю неделю будет звучать духовная и светская хоровая музыка. Зародившаяся в 2003 году традиция проведения больших Рождественских концертов с участием хоровых коллективов из Тверской области и гостей из других регионов успешно развивается, возрождая хоровое пение. 14 фестиваль хоровой музыки получил название "С верой в третье тысячелетие".



В числе участников фестиваля опытные хоровые коллективы и молодые исполнители. Ржевскому вокальному ансамблю "Созвучие", в составе которого преподаватели музыкальной школы, более 20 лет. Воспитанники монастырской школы Осташковского Богородицкого монастыря в состав детского музыкального театра "Потешки" существуют только три года. Уже в этом году коллектив был участником Рождественских чтений в храме Христа Спасителя. В репертуаре молодых певцов музыка разных жанров.



Большинство произведений в исполнении хоровых коллективов, звучавших на филармонической сцене, это воспевание хвалы Господу, родившемуся более двух тысячелетий назад



В этом году в Рождественском фестивале принимают участие хоровые коллективы из Твери, Ржева, Кимр, Конаково, посёлка Лотошино Московской области. По традиции, в завершение гостей ждет выступление большого сводного хора, символизирующего дружное певческое братство.









