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17.01.2017 09:33 В Тверской области стартовал специальный курс обучения для сотрудников аптек





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В региональном правительстве создана рабочая группа по обеспечению лекарствами льготников. Ситуацию мониторят в еженедельном режиме. Под особым контролем закупка и поставка в аптеки препаратов для онкологических больных, пациентов с бронхиальной астмой и сахарным диабетом. Пока справляются за счет остатков с прошлого года, но уже состоялись централизованные торги препаратов, которые отпускаются по льготным рецептам.



Тема лекарственного обеспечения вынесена на совещание неслучайно. В прошлом году ряд обращений жителей в областное Правительство был связан с проблемами в получении льготных медикаментов. Игорь Руденя подчеркнул - необходимо взять под особый контроль ситуацию с нереализованными рецептами и не допускать повторения подобных ситуаций в 2017 году. А для удобства граждан губернатор предложил открыть единую горячей линии регионального Минздрава.



По словам Игоря Рудени, подобные «горячие линии» должны работать и в других отраслях, работа которых вызывает много вопросов у населения - в частности, жилищно-коммунальное хозяйство, образование. В регионе по поручению губернатора будет реализована также образовательная программа для провизоров. В ней принимают участие более 60 работников государственных, муниципальных и коммерческих аптек.











