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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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18.01.2017 09:35 
В Тверском императорском дворце прошла первая экскурсия для школьников в рамках проекта «Нас пригласили во Дворец»

В Тверском императорском дворце прошла первая экскурсия для школьников в рамках проекта Нас пригласили во Дворец

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Первых посетителей встречают в парадном вестибюле. Именно отсюда начинается экскурсия по Императорском дворцу. Увидеть отреставрированные залы парадной Анфилады- редкая возможность. Основные работы завершились еще в июле 2015 года, но для широкого круга посетителей жемчужина Верхневолжья пока закрыта. Идею сделать её доступной для посещения школьников предложил Губернатор Игорь Руденя. Так появился проект для учащихся 8 классов.

Важный проект поддержали и сотрудники Тверской областной картинной галереи. Вместе с министерством образования разработали график посещения. Акция охватит и учащихся 9-11 классов, и будет абсолютно бесплатной.

Школьникам раскроют многие секреты Императорского дворца. За 45 минут , ровно столько длится экскурсия, ребята соприкоснутся с историей, поднимутся по парадной лестнице, пройдутся по Гербовому и парадному залам, посетят Голубую гостиную и Лиловый кабинет Великой княгини Екатерины Павловны.

Программа по бесплатному посещению Императорского дворца рассчитана до конца 2017 года. За это время жемчужину Верхневолжья смогут посетить более 30 тысяч школьников.


АРХИВ 


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