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18.01.2017 09:36 В Тверском регионе ожидают вторую волну эпидемии гриппа и ОРВИ





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В детский сад возвращаться еще рано. Кашель не прошел. Поэтому справку врач не выписала. Шестилетняя Кристина Кулдашева простудилась сразу после новогодних каникул.



У девочки, как оказалось, случай не типичный для нынешнего сезона. Ведь дети и взрослые в массовом порядке заболели ОРВИ и ОРЗ еще до праздников. В Тверской области на протяжении многих лет, так это было и в 2016, эпидемия распространялась после Нового года. Сейчас очередной ее всплеск врачи ожидают к концу января. Не исключен и грипп. Причины есть для беспокойства. По данным Роспотребнадзора, с сентября в регионе зарегистрированы 74 случая сезонного и 3 случая пандемического гриппа. Однако тверские медики - во все оружии.



В детских садах, школах, больницах региона с 21 декабря распоряжением губернатора введен карантин. Тогда подъем заболеваемости превысил эпидемиологический порог. Это не значит, что они закрыты для посещения. Соблюдаются лишь ограничительные меры. Так в поликлинике первой детской больницы Твери все врачи на приеме - в масках. Кроме того, здесь на время отменили "дни здорового ребенка".



Самой эффективной профилактической мерой от гриппа считается вакцинация. Это подтверждает и статистика - все, кто заболел гриппом, не были привиты. В этом году прививки сделали более трети жителей региона. У них даже если вирус подхвачен, заболевание будут протекать легче и без осложнений. Это подтверждают медики.



Нельзя забывать и о таких, казалось бы, простых, но действенных методах. А именно чаще мыть руки, делать влажную уборку, особенно тщательно протирать гаджеты, регулярно проветривать комнаты и кабинеты. Но самое главное - при первых симптомах простуды (я кашляю), незамедлительно обратиться к врачу.









