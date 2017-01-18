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18.01.2017 09:37 Тверская область получит около 40 миллионов рублей на реставрацию объектов культурного наследия - храмов и монастырей





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Тверской Христорождественский женский монастырь – один из древнейших обителей Верхневолжья, недавно ему исполнилось 500 лет. Это место горожане издавна называли Монастырскими или Рождественскими Горками. А обитель была самая посещаемая. К ней благоволили царские особы. Сама императрица Екатерина вторая, проезжая через Тверь, пожаловала в монастырь 200 рублей. Примеру государыни последовали и другие высокопоставленные особы.



Собор Рождества Христова - духовный и композиционный центр всей обители. Он был построен в 1820 годах на месте прежнего деревянного. Средства на строительство пожертвовала царская семья. По некоторым предположениям, автором проекта был знаменитый архитектор Карл Росси, находившийся в эти годы в Твери.



Цокольный этаж,фасады, окна и двери храма восстановлены еще 5 лет назад. Средства на это выделили по федеральной программе – Культура России. В этом году монастырь получит 8 миллионов рублей.



Помимо Христорождественского монастыря «вторую жизнь» получат еще несколько святынь. Ремонтные и восстановительные работы запланированы в церкви Святителя Николая в Кимрском районе, Покровской церкви Свято-Тихоновского монастыря в Торопце, Борисоглебском монастыре Торжка.



Восстановление православных святынь позволит не только сохранить уникальное духовное наследие тверского края, но и увеличить туристический поток в Верхневолжье.



Всего в 2017 году Министерством культуры России в рамках государственных программ Тверской области будет направлено около 190 миллионов рублей.









