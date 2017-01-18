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18.01.2017 09:38 Сотрудники спецподразделений Росгвардии провели урок мужества для кадетов Тверского суворовского училища





Эта боевая машина на базе легендарного Урала, имеет очень высокий класс брони, который выдерживает любое стрелковое оружие. Развивая скорость до 90 км\час, является мощным тараном, и будущие офицеры с интересом осматривают каждую деталь. Вопросов у суворовцев много.



Личный опыт офицеров Росгвардии в горячих точках, их профессионализм, физическая подготовка - лучшая профориентация для юношей, которые выбирают службу в армии. А прежде, чем дать им прикоснуться к боевому оружию, ребятам говорят о чувстве долга, о высокой ответственности за жизнь подчиненных.



Молодежь видит, сколько внимания сейчас уделяется обучению сотрудников Росгвардии. Сегодня они стоят на страже правопорядка и безопасности людей. Вся экипировка сотрудников российского производства, оснащение и личное оружие самое современное, во многом передовое. А, значит, гвардейцам необходимо очень много знать и уметь.



Среди товарищей Дмитрия в тверском суворовском училище немало продолжателей этих славных династий. И подобные встречи лишь укрепляют в них уверенность в правильности выбранной профессии.









