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19.01.2017 09:28 С этого года на федеральном уровне вступили в силу новые правила расчётов в сфере ЖКХ





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Изменения в жилищном законодательстве коснутся деятельности управляющих компаний. Теперь коммунальщикам нужно перестроиться на новую систему расчетов при оформлении квитанций. С непривычки этот процесс сегодня им кажется трудоемким и кропотливым.



Общая сумма стоимости услуг для жителей не изменится. Но с переносом в квитанции строки за общедомовые нужды повысится контроль, в том числе, общественный, за деятельностью управляющий компаний.



Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг будут пересматриваться летом. Сейчас считают по тем, что Региональная энергетическая комиссия определила в прошлом году. Управляющие компании должны будут предоставить информацию об объемах потребления за ближайшие несколько месяцев для того, чтобы РЭК утвердил новый обоснованный норматив для разных категорий многоквартирных домов. Все данные проверят. Коммунальщикам предстоит полностью поменять свое отношение к работе.



А к 1-му января 2018 года жителям должна будет приходить одна квитанция за все услуги ЖКХ. К этому же сроку всем управляющим компаниям необходимо опубликовать данные о своей финансовой деятельности. За отказ уже в будущем году предусмотрена административная ответственность и штрафы.









