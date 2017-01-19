Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





19.01.2017 09:28 
С этого года на федеральном уровне вступили в силу новые правила расчётов в сфере ЖКХ

С этого года на федеральном уровне вступили в силу новые правила расчётов в сфере ЖКХ

Фото  Видео репортаж Видео
Изменения в жилищном законодательстве коснутся деятельности управляющих компаний. Теперь коммунальщикам нужно перестроиться на новую систему расчетов при оформлении квитанций. С непривычки этот процесс сегодня им кажется трудоемким и кропотливым.

Общая сумма стоимости услуг для жителей не изменится. Но с переносом в квитанции строки за общедомовые нужды повысится контроль, в том числе, общественный, за деятельностью управляющий компаний.

Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг будут пересматриваться летом. Сейчас считают по тем, что Региональная энергетическая комиссия определила в прошлом году. Управляющие компании должны будут предоставить информацию об объемах потребления за ближайшие несколько месяцев для того, чтобы РЭК утвердил новый обоснованный норматив для разных категорий многоквартирных домов. Все данные проверят. Коммунальщикам предстоит полностью поменять свое отношение к работе.

А к 1-му января 2018 года жителям должна будет приходить одна квитанция за все услуги ЖКХ. К этому же сроку всем управляющим компаниям необходимо опубликовать данные о своей финансовой деятельности. За отказ уже в будущем году предусмотрена административная ответственность и штрафы.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.