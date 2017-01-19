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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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19.01.2017 09:29 
В Тверской области началась подготовка к празднованию 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского

Фото из архива

Фото  Видео репортаж Видео
Нил Столобенский – один из самых почитаемых святых в православном мире. Основанная им обитель на острове Столобный в селигерском крае привлекает сегодня тысячи паломников со всей страны. Рабочую группу по оказанию содействия Тверской митрополии в подготовке и проведении торжественных мероприятий возглавил губернатор Игорь Руденя. Это связано со значимостью и масштабностью события.

В октябре 2016-го был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобный. Это позволит увеличить поток гостей Верхневолжья, желающих посетить одну из величайших православных святынь России. В год 350-летия ожидается до 10 тысяч гостей.

Участники совещания обсудили возможность организации лагеря на берегу Селигера рядом с Нило-Столобенской пустынью, где можно будет разместить паломников, обеспечить необходимую для проживания инфраструктуру, питание, сделать автомобильную стоянку.


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