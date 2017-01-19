Новости:
Полная лента региональных новостей
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





19.01.2017 09:29 
Знаменитый Тверской театр юного зрителя отмечает юбилей

Знаменитый Тверской театр юного зрителя отмечает юбилей

Фото  Видео репортаж Видео
Точкой отсчета Тверского театра юного зрителя стал январь 1932 года. Тогда в Калинин приехала группа молодых артистов во главе с Николаем ГрадОвским. В месяц давали по 24 спектакля, хотя собственных стен не было. Лишь спустя 30 лет ТЮЗ обрел свой дом. Более 4-х десятилетий посвятил любимому делу Виктор Дехтярёв. Самыми любимыми считает роли Простакова, Люберецкого и Крисиппа из спектакля «Забыть Герострата».

Тверской тюз всегда притягивал самых талантливых, смелых людей. Здесь начинали Николай Маршак, Юрий Киселёв, Роман Виктюк, Лариса Лелянова. Сейчас работу продолжает плеяда молодых режиссеров. Новые постановки – это откровения со зрителем в категории от шести до 80 плюс. Театр любит своего зрителя, и он отвечает ему взаимностью.

Сегодня в труппе 30 талантливых артистов. Играть для детской аудитории сложнее, чем для взрослой, признаются актеры. Но это им удается, в театре – аншлаги.

Практически каждый спектакль становится событием в культурной жизни города. Один из последних - «Пустота» - номинирован на самую престижную театральную премию страны «Золотая маска». Масштабные мероприятия, посвященные юбилейной дате, намечены на осень.

Настоящим подарком для тверской публики станут гастроли Российского академического молодежного театра, которые пройдут в сентябре. А главная мечта - открыть в здании три сценических пространства - в ближайшее время может стать реальностью.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.