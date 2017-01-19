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19.01.2017 09:29 Знаменитый Тверской театр юного зрителя отмечает юбилей





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Точкой отсчета Тверского театра юного зрителя стал январь 1932 года. Тогда в Калинин приехала группа молодых артистов во главе с Николаем ГрадОвским. В месяц давали по 24 спектакля, хотя собственных стен не было. Лишь спустя 30 лет ТЮЗ обрел свой дом. Более 4-х десятилетий посвятил любимому делу Виктор Дехтярёв. Самыми любимыми считает роли Простакова, Люберецкого и Крисиппа из спектакля «Забыть Герострата».



Тверской тюз всегда притягивал самых талантливых, смелых людей. Здесь начинали Николай Маршак, Юрий Киселёв, Роман Виктюк, Лариса Лелянова. Сейчас работу продолжает плеяда молодых режиссеров. Новые постановки – это откровения со зрителем в категории от шести до 80 плюс. Театр любит своего зрителя, и он отвечает ему взаимностью.



Сегодня в труппе 30 талантливых артистов. Играть для детской аудитории сложнее, чем для взрослой, признаются актеры. Но это им удается, в театре – аншлаги.



Практически каждый спектакль становится событием в культурной жизни города. Один из последних - «Пустота» - номинирован на самую престижную театральную премию страны «Золотая маска». Масштабные мероприятия, посвященные юбилейной дате, намечены на осень.



Настоящим подарком для тверской публики станут гастроли Российского академического молодежного театра, которые пройдут в сентябре. А главная мечта - открыть в здании три сценических пространства - в ближайшее время может стать реальностью.









