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20.01.2017 13:32 В Тверской области подводят первые итоги профилактической операции "Снегоход"





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На сегодня в регионе зарегистрировано более 2200 снегоходов. Это один из наиболее высоких показателей среди регионов ЦФО.



Самое пристальное внимание на любителей зимней рыбалки, ведь сейчас самый популярный вид транспорта у них - снегоход. Поэтому первым делом инспекторы Гостехнадзора направляются в акваторию Волги - даже в будний день здесь десятки рыбаков. Есть и те, кто к месту рыбалки приезжает на внедорожной технике.

Так житель Старого Мелково Сергей Барулин добирался сюда на квадроцикле - решил семилетней внучке Лизе показать зимнюю рыбалку. Но с собой у него ни водительского удостоверения, ни документов на мототехнику нет.



В данном случае регистрацию мототехники легко проверить. Для этого инспектору достаточно связаться по телефону с сотрудником, который дежурит на берегу. Все эти данные буквально за минуту будут установлены по базе данных.



Водителю придется заплатить штраф, а если в течение года он повторно нарушит закон, то может лишиться и прав. Нарушителям на дорогах делать нечего.



Только за этот зимний сезон на территории региона погибли 4 человека, которые пренебрегли правилами. Исключить подобные трагедии - цель таких проверок.



Всего за две недели с начала операции "Снегоход" инспекторами Гостехнадзора проверено около 400 единиц внедорожной мототехники. За различные нарушения к административной ответственности привлечено свыше 30 владельцев.









