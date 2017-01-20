Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.01.2017 13:32 
В Тверской области подводят первые итоги профилактической операции "Снегоход"

В Тверской области подводят первые итоги профилактической операции Снегоход

Фото  Видео репортаж Видео
На сегодня в регионе зарегистрировано более 2200 снегоходов. Это один из наиболее высоких показателей среди регионов ЦФО.

Самое пристальное внимание на любителей зимней рыбалки, ведь сейчас самый популярный вид транспорта у них - снегоход. Поэтому первым делом инспекторы Гостехнадзора направляются в акваторию Волги - даже в будний день здесь десятки рыбаков. Есть и те, кто к месту рыбалки приезжает на внедорожной технике.
Так житель Старого Мелково Сергей Барулин добирался сюда на квадроцикле - решил семилетней внучке Лизе показать зимнюю рыбалку. Но с собой у него ни водительского удостоверения, ни документов на мототехнику нет.

В данном случае регистрацию мототехники легко проверить. Для этого инспектору достаточно связаться по телефону с сотрудником, который дежурит на берегу. Все эти данные буквально за минуту будут установлены по базе данных.

Водителю придется заплатить штраф, а если в течение года он повторно нарушит закон, то может лишиться и прав. Нарушителям на дорогах делать нечего.

Только за этот зимний сезон на территории региона погибли 4 человека, которые пренебрегли правилами. Исключить подобные трагедии - цель таких проверок.

Всего за две недели с начала операции "Снегоход" инспекторами Гостехнадзора проверено около 400 единиц внедорожной мототехники. За различные нарушения к административной ответственности привлечено свыше 30 владельцев.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.