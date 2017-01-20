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20.01.2017 13:32 Два тверских вуза получат федеральную поддержку научных проектов





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Они стали победителями конкурса Министерства образования и науки России. Гранты дадут Тверской госуниверситет и Тверской технический университет. Разработка последнего касается космической отрасли.



Тверским учёным путём математического и физического моделирования удалось оценить степень воздействия на орбитальные станции и аппараты, работающие на околоземной орбите, так называемого космического мусора - частей и обломков отживших свое спутников, элементов ракет. На основе полученной информации они разработали рекомендации по обеспЕчению живучести орбитальной техники.



Это совместный научный проект Тверского государственного технического университета и базирующегося в Твери научно-исследовательского института войск ВКО министерства обороны Российской Федерации. Поэтому в составе научного коллектива представители сразу двух учреждений. Среди них видные тверские ученые, специалисты в области космической техники, радиотехнических информационных систем, компьютерного моделирования и исследования поверхностей - всего порядка 20-ти участников. В дальнейшем данная научная разработка позволит им создать такую умную систему, которая поможет сохранить надежность и долговечность космической техники.



Свои научные выкладки ученые подтверждают не только теоретически, но и экспериментально, используя при этом высокотехнологичное оборудование. Благодаря чему могут объективно оценивать полученные известным путём результаты.



Грант рассчитан на три года, то есть по прошествии этого времени тверские учёные должны получить готовую продукцию, которую можно будет использовать при производстве космической техники.









