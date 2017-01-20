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20.01.2017 13:33 В этом году российской марке исполняется 160 лет





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Вышла в обращение первая почтовая марка 2017 года в честь физика-ядерщика Евгения Забабахина Она украсит альбомы тверских филателистов. Кстати, в этом году российской марке исполняется 160 лет. До сих пор она считается самой дорогой и редкой у коллекционеров. Само же хобби, по мнению экспертов, это выгодное вложение средств.



Марками Михаил Мальгин увлекся ещё в детстве. В 1960-е годы подобные коллекции были у многих мальчишек. Кто-то собирал технику, кто-то космос или природу. Михаил Александрович спорт и историю. За свои коллекции, представленные на всероссийских выставках, получил две бронзовые и серебряную медали.



Сегодня в коллекции Михаила Мальгина десятки альбомов. Есть редкие экземпляры - начала 19-20 веков и марки к Олимпиаде в Сочи, выпущенные в разных странах мира.



Первые марки в России появились в 1857 году. Они были небольших размеров, примерно в половину этой. Стоили 10 копеек. На коричневом фоне изображен герб Российской империи. Сейчас марка имеет запредельную цену - 150 тысяч рублей. Ее нет ни у кого в Твери. 17.58.45 Но самый редкий экземпляр - Тифлисская уника, таких лишь несколько в мире.



Высокую цену, отмечают специалисты, имеют негашеные марки, выпущенные небольшим тиражом, или же при печатании которых были допущены ошибки.



Сегодня коллекционированием марок в Тверской области занимается более 800 человек. Филателия наряду с нумизматикой стала наукой.









