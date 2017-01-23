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23.01.2017 09:06 В Твери награждали лучших журналистов 2016 года по итогам конкурса профессионального мастерства "Грани"





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Он был учрежден Правительством Тверской области в 2013 году и приурочен ко Дню Российской печати. Наша телерадиокомпания была представлена в нескольких номинациях.



Более 200 представителей средств массовой информации, пожалуй, не собирало ни одно мероприятие Тверской области. Подведение итогов конкурса профессионального мастерства "Грани" - это не только значимое событие для каждого журналиста, но и приятная встреча с коллегами.



На суд жюри в этом году было отправлено более 600 работ представителей 41 средства массовой информации Верхневолжья. Это авторские материалы, опубликованные и вышедшие в эфир в региональных и районных СМИ в 2016 году. Конкурсной комиссией определено 39 победителей и лауреатов в 13 номинациях.



По итогам 2016 года в номинации "Лучшая новость"- признана автор сюжета "Форум Арктика- Сделано в России" корреспондента телерадиокомпании "Тверь" - Ирины Швагер. Для нашей коллеги - это первая награда такого уровня.



Среди приглашенных гостей конкурса изветсные российские журналисты и медийные лица. К примеру, для Игоря Прокопенко - шестикратного обладателя премии ТЭФИ - первая награда способствовала дальнейшему профессиональному росту.



На церемонии награждали и тех, кто обычно остается за кадром и лишь профессиональным советом помогает корреспондентами, а своим умением видеть кадр заставляет зрителя прочувствовать поднятую проблему. Из трех претендентов номинации "Лучший телеоператор 2016 года" признан наш коллега оператор ГТРК "Тверь" Максим Зайцев за сюжет "Роспись храмов".



Гран При конкурса "Грани" удостоена наша телерадиокомпания "Тверь". Её вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя руководителю тверского филиала ВГТРК Геннадию Танцереву. Высшая награда конкурса вручена за проекты высокой социальной значимости, один из них - называется "Обретение мощей святого Нила Столобенкого".









