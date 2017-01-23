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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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23.01.2017 09:06 
Телеканал "Россия 1" совместно с благотворительным фондом "Русфонд" проводит сбор средств для тяжелобольных детей

Телеканал Россия 1 совместно с благотворительным фондом Русфонд проводит сбор средств для тяжелобольных детей

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Помочь просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 СМС-сообщение со словом "ДЕТИ". Сегодня мы расскажем о шестилетней жительнице Калязина Ирине Лопатиной. Ей необходима операция.

Встать самостоятельно на ноги для шестилетней Иры Лопатиной - задача пока невыполнимая. Хотя пытается это сделать и сама, и с помощью мамы. Правая стопа у ребенка вывернута наружу, левая подворачивается во внутрь. Стопы деформировались не сразу.

Диагноз "детский церебральный паралич" тверские врачи поставили ребенку еще при рождении. Эпилепсию - в год, когда появились судороги. Их провоцировала киста головного мозга. Сначала в Твери, потом в Москве, где Ира проходила реабилитацию, ей подобрали схему лечения. Количество приступов резко сократилось. Помогли и занятия с логопедом-дефектологом. В 6 лет девочка произнесла свои первые звуки - ма. Слова не получаются, как и игра в "ладушки".

Кроме основных диагнозов у девочки задержка развития и близорукость. Очки удается на короткое время надеть Ире только во время просмотра мультфильмов. Однако Лопатины настроены только на успех. И даже когда в одной из больниц им сказали, что Ира - безнадежна, не поверили.

Сейчас главная задача - поставить девочку на ноги. Вывести стопы в нормальное, анатомическое положение взялись в ярославской клинике "Константа".

Проблема в одном - лечение платное. Его стоимость - 117 480 рублей. В семье таких средств нет. Лопатины переехали из деревни в город Калязин, снимают квартиру. Здесь медицинская помощь ближе. Единственный добытчик в семье - папа.

Поэтому родители Иры обратились за помощью в "Русфонд". Читатели сайта rusfond.ru соберут 81 480 рублей. Не хватает 36 тысяч рублей. Помочь просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Стоит оно - 75 рублей. Владельцы айфонов и андроидов теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте "Русфонда".


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