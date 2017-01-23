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23.01.2017 09:07 Лучшие мастера зимней рыбалки со всей России приехали в Тверскую область





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В Конаковском районе стартовал Кубок России по ловле рыбы на мормышку. Три дня в акватории Иваньковского водохранилища будут состязаться команды из 7 регионов.



Более 100 спортсменов приехали на Кубок России по спортивной ловле на мормышку со льда. Соревнования такого ранга Тверская область принимает впервые. Причем сразу два всероссийских первенства: в командном и в личном зачёте. В состязаниях участвуют сборные из семи регионов страны, включая самые отдаленные - Алтайский край и Ханты-Мансийский автономный округ. У каждого участника не ниже первого спортивного разряда. Самая юная - представительница Нижегородской области десятиклассница Ангелина Горшенина.



Если девушка победит во всероссийском первенстве, то это даст ей возможность выступать и на международных соревнованиях. Оценивать победителей судейская коллегия будет по итогам двух туров.



Уже этим летом здесь в Конаковском районе состоятся соревнования мирового уровня - наш регион будет принимать чемпионат мира по ловле спиннингом. Для всероссийских и мировых состязаний Тверская область выбрана не случайно - рыбоводство одно из перспективных направлений развития в Верхневолжье.



Проведение у нас Кубка России направлено на популяризацию рыболовного спорта и развитие культуры рыболовства. Победители соревнований определятся в воскресенье 22 января, тогда же состоится и их награждение.









