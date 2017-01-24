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24.01.2017 09:16 
В Твери подвели итоги конкурса социальной рекламы для школьников региона "Безопасная дорога"

В Твери подвели итоги конкурса социальной рекламы для школьников региона Безопасная дорога

Фото  Видео репортаж Видео
В Верхневолжье этот проект был реализован впервые. Свои проекты - видео, аудиоролики и баннеры - юные участники присылали в Управление Госавтоинспекции по Тверской области.

Выиграешь минуту- потеряешь жизнь. Такова главная мысль видеоролика учащихся 48 школы. За несколько секунд ребята постарались смоделировать типичную ситуацию на дороге . Сами выступили сценаристами, режиссерами, видеоператорами и монтажорами.

Первый опыт оказался удачным. Коллектив получил высшую награду регионального конкурса социальной рекламы «Безопасная дорога» .В Тверском регионе проект реализован впервые. В нем приняло участие более14 муниципалитетов. На конкурс ребята прислали более 40 работ, которые оценивались в трех номинациях-видеоролик, аудиоролик и банер или плакат. Лучшие получили дипломы и памятные подарки.

В Госавтоинспекции считают, что идеи ребят по созданию социальной рекламы будут не только интересными , но и действенными. Сами дети самостоятельно изучили правила дорожного движения. Работы победителей получат возможность занять место на видовых местах Твери, в общественном транспорте, а также на сайтах социальных сетей.


АРХИВ 


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