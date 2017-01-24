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24.01.2017 09:19 Во всем мире отметили День почерка, или другими словами День ручного письма





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Сама история такого способа передачи информации насчитывает тысячелетия. Однако в век гаджетов и социальных сетей эпистолярный жанр оказался под угрозой вымирания.



Первоклассники старательно выводят в прописях свои палочки и крючочки. Научить ребенка писать – не сложно, главное – сделать это правильно с самого начала.



Письмо от руки помогает развивать не только пальцы, но и мышление, это доказано наукой. Дети, которые постоянно занимаются каллиграфией, лучше сочиняют и учатся, уверена учитель начальных классов Алла Бислюк.



У каждого человека почерк уникален и неповторим, как отпечатки пальцев, голос и узор сетчатки глаза. Некоторые люди могут писать по-разному. Это говорит об особых творческих способностях. К примеру, поэт Александр Пушкин отличался скорописью, у Лермонтова строчки загибались вверх, а предложения Льва Толстого могла разобрать только супруга. Благодаря науке графологии, можно легко определить пол, возраст человека и даже в каком настроении он писал.



Почерковедение – раздел криминалистики. Только в прошлом году следователи выполнили более 2 тысяч экспертиз. 85% из них способствовали раскрытию преступлений экономической направленности. Главное оружие в их арсенале – стереоскопический микроскоп, увеличивает буквы в 200 раз. Так устанавливают подлинная подпись или фальшивая, и какой рукой писалась – левой или правой.



Каллиграфический почерк сегодня сродни искусству. Красиво выведенные буквы уже редко можно встретить. В век компьютерных технологий – рукописный текст это напоминание об уникальности каждого из нас.









