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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





24.01.2017 09:19 
Во всем мире отметили День почерка, или другими словами День ручного письма

Во всем мире отметили День почерка, или другими словами День ручного письма

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Сама история такого способа передачи информации насчитывает тысячелетия. Однако в век гаджетов и социальных сетей эпистолярный жанр оказался под угрозой вымирания.

Первоклассники старательно выводят в прописях свои палочки и крючочки. Научить ребенка писать – не сложно, главное – сделать это правильно с самого начала.

Письмо от руки помогает развивать не только пальцы, но и мышление, это доказано наукой. Дети, которые постоянно занимаются каллиграфией, лучше сочиняют и учатся, уверена учитель начальных классов Алла Бислюк.

У каждого человека почерк уникален и неповторим, как отпечатки пальцев, голос и узор сетчатки глаза. Некоторые люди могут писать по-разному. Это говорит об особых творческих способностях. К примеру, поэт Александр Пушкин отличался скорописью, у Лермонтова строчки загибались вверх, а предложения Льва Толстого могла разобрать только супруга. Благодаря науке графологии, можно легко определить пол, возраст человека и даже в каком настроении он писал.

Почерковедение – раздел криминалистики. Только в прошлом году следователи выполнили более 2 тысяч экспертиз. 85% из них способствовали раскрытию преступлений экономической направленности. Главное оружие в их арсенале – стереоскопический микроскоп, увеличивает буквы в 200 раз. Так устанавливают подлинная подпись или фальшивая, и какой рукой писалась – левой или правой.

Каллиграфический почерк сегодня сродни искусству. Красиво выведенные буквы уже редко можно встретить. В век компьютерных технологий – рукописный текст это напоминание об уникальности каждого из нас.


АРХИВ 


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