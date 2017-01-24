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24.01.2017 09:20 
В Твери открылась выставка-инсталляция «Выдающийся химик - Валентин Каргин»

В Твери открылась выставка-инсталляция Выдающийся химик - Валентин Каргин

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Экспозицию посвятили 110-летию ученого - полимерщика. С Верхневолжьем его связывает многое: в Твери он жил в начале 20-х годов прошлого столетия. Многие химические предприятия города были основаны при непосредственном участии Валентина Алексеевича. Его именем названа одна из центральных улиц областной столицы.

Ткани, посуда, кожа, автомобильные детали - больше 90% того, что нас окружает, сделано из полимерных материалов. Их активной разработкой и внедрением в производство ученые в нашей стране занялись еще в середине 20 века. Лидером отечественной полимерной школы тогда был признан Валентин Алексеевич Каргин. Он родился 110 лет назад. С Верхневолжьем связана родословная всемирно известного химика.

С 1920 по 30-ый годы выдающийся русский ученый- химик Валентин Каргин, как утверждают краеведы, жил на этой маленькой улочке в центре Твери. Четверть века назад ее переименовали в улицу академика Каргина. На доме, который принадлежал его семье, установлена мемориальная доска.

В годы Великой Отечественной войны Каргин разработал противохимическую пропитку для одежды, нашел новый способ производства оргстекла для самолетов. В мирное время - наладил выпуск более качественной кинопленки.

Профессором Каргин стал еще до войны, ему не было и 30. Звание Героя Социалистического труда получил в 60. При участии этого ученого- химика в середине 20 века произошло становление полимерной индустрии в нашей стране, и в Верхневолжье тоже.

В основу создания современной теории переработки пластических масс, каучуков и химических волокон легли научные исследования Валентина Каргина. Его идеи развивают химики и в тверском государственном университете.

Около 30 лет тверской вуз проводит Каргинские чтения. Это международный научный форум, куда съезжаются учёные-химики, чтобы представить новые разработки, показать, как идеи академика Каргина сейчас находят практическое применение.


АРХИВ 


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