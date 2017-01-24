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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





24.01.2017 09:20 
В День студента, 25 января, государственные учреждения культуры и спорта Твери и области откроют свои двери для виновников торжества - бесплатно



 
Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя на оперативном совещании с членами Правительства региона.

Провести Татьянин день в музее, выставочном зале или ледовом комплексе предлагает студентам региональное правительство. Для того, чтобы бесплатно посмотреть экспозицию, посетить выставку или покататься на коньках достаточно будет предъявить студенческий билет.

Подрастающее поколение, которое приходит нам на смену, должно быть образованным, физически и культурно развитым, - отметил губернатор. Список учреждений, которые студенты смогут бесплатно посетить 25 января, будет размещен на сайтах Правительства Тверской области, региональных Комитетов по делам молодежи, культуры, а также по физической культуре и спорту.


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