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25.01.2017 09:18 В Детской областной больнице планируют открыть новые для Тверской области отделения





Маленьких пациентов теперь смогут обследовать такой врач как онкогематолог. Запланировано расширение нейрохирургического отделения, где проходят лечение дети не только из Тверской области, но и всей России



В областной больнице на Рыбацкой рассматривается возможность открыть первый в Тверской области круглосуточный травматологический пункт для детей. Для этого понадобится не только отремонтировать помещения, но и перепрофилировать их. Так и кабинет главного врача, и бывший "приемный покой" станут частью травмпункта.



Сейчас с переломами и вывихами детей принимают в трех городских больницах наравне со взрослыми. В ЦРБ их лечат общие хирурги, не травматологи. Правильнее, если помощь будут оказывать узкие специалисты и в одном месте.



В правом крыле старого корпуса предполагают разместить еще и новый аппарат МРТ. Тот, что работает сейчас, морально устарел.



Средства на новое оборудование, как и на капитальный ремонт поступят из регионального бюджета. По предварительным подсчетам он обойдется в 20 миллионов рублей. Первый шаг - это заказ проектно-сметной документации. Все преобразования будут происходить на первом этаже. Коснутся они и нейрохирургии. Здесь лечатся дети не только из Тверской области, но и со всей страны.



Назрела необходимость и в открытии первого в области отделения онкогематологии, а также отделений реаниматологии и патологии новорождённых.



В перспективе изменится и работа поликлиники. Сюда ежедневно приезжают до 500 детей ежедневно со всего региона. Прием ведется только в первую половину дня. Планируется, что он будет продлен до вечера. Необходимо наладить и услугу электронной очереди.



Повысить качество медицинского обслуживания - основа стратегии развития детской областной больницы. По поручению губернатора Игоря Рудени ее разрабатывает региональное Министерство здравоохранения.









