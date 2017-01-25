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25.01.2017 09:18 Тверской Росприроднадзор ведет борьбу с владельцами пунктов приема старых автомобильных аккумуляторов





Весьма доходный, но незаконный бизнес. Тверской Росприроднадзор ведет борьбу с владельцами пунктов приема старых автомобильных аккумуляторов. Почти все они осуществляют свою деятельность нелегально.



Владельца этого мобильного пункта по приему автомоюильных аккумуляторов на момент инспекции Росприроднадзора ни в салоне, ни рядом с машиной не оказалось. В дальнейшем личность организатора доходного места будут выяснять сотрудники полиции. Сегодня такие передвижные пункты скупки можно увидеть в самых разных местах - почти все они нелегальны. С 1-го июля этого года сбор и транспортировка опасных отходов, в том числе и аккумуляторных батарей, попали под лицензирование. Специальное разрешение выдает Росприроднадзор.



В результате этой работы количество несанкционированных свалок с опасными отходами на территории региона значительно уменьшиться. Ведь по закону непосредственная приёмка должна производиться не на обочине дороги, а в специально оборудованном месте. Главное требование к таким площадкам - безопасность людей и окружающей местности. Помимо ограждения здесь должно быть защищённое от осадков здание или помещение, весовой контроль, транспорт и специальные устройства для обезвреживания. К тому же к этой деятельности допускаются только лица, прошедшие профессиональную подготовку.



За работу без лицензии нелегальным скупщикам грозит не только административная, но и уголовная ответственность. За незаконное предпринимательство предусмотрен штраф до трехсот тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев. В случае, если эти действия повлекли заражение окружающей среды, причинили вред здоровью человека, то срок лишения свободы может вырасти до пяти лет.











