Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





25.01.2017 09:19 
На четыре дня полицейские Верхневолжья получили подкрепление



 
Вместе с оперативниками на службу вышел "Студенческий десант". Это акция, которую ежегодно проводят в преддверии Дня российского студенчества. Главная ее цель - познакомить молодежь с работой полицейских. Возможно в будущем многие вернутся в подразделения УВД, но уже в качестве сотрудников.

Всероссийская акция "Студенческий десант" - хорошая возможность узнать не только о работе, но и об истории тверской полиции. Самые старинные экспонаты хранят в музее МВД. Именно так в 1718 году выглядело Управление милиции. Стол, три венских стула, пищущая машинка, корзина для бумаг и один единственный шкаф.

В экспозиции около 1000 предметов. Одно из последних поступлений- лейтенантская шенель 50-60 годов. Форму старого образца на чердаке нашел один из сотрудников Управления.

За каждым экспонатом стоит своя история. Причем не только вековая. Есть и предметы, которые передали в музей действующие оперативники.

Такие экскурсии и рассказы о работе в полиции - только часть акции. За 4 дня школьники и студенты побывали на стажировке в различных подразделениях - выявляли нарушителей на дорогах, узнали, как устроена работа в лабораториях Управления по контролю за оборотом наркотиков . На Глеба Караваево особое впечатление произвело следствие.

Главная цель таких встреч – профилактика правонарушений среди подростков, число которых, кстати, снижается.

Ребятам рассказали, что после учебы у них есть возможность поступить на работу в полицию. Но сейчас здесь отбор довольно строгий. Каждый претендент должен понимать всю важность и ответственность этой работы.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.