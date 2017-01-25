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25.01.2017 09:19 На четыре дня полицейские Верхневолжья получили подкрепление





Вместе с оперативниками на службу вышел "Студенческий десант". Это акция, которую ежегодно проводят в преддверии Дня российского студенчества. Главная ее цель - познакомить молодежь с работой полицейских. Возможно в будущем многие вернутся в подразделения УВД, но уже в качестве сотрудников.



Всероссийская акция "Студенческий десант" - хорошая возможность узнать не только о работе, но и об истории тверской полиции. Самые старинные экспонаты хранят в музее МВД. Именно так в 1718 году выглядело Управление милиции. Стол, три венских стула, пищущая машинка, корзина для бумаг и один единственный шкаф.



В экспозиции около 1000 предметов. Одно из последних поступлений- лейтенантская шенель 50-60 годов. Форму старого образца на чердаке нашел один из сотрудников Управления.



За каждым экспонатом стоит своя история. Причем не только вековая. Есть и предметы, которые передали в музей действующие оперативники.



Такие экскурсии и рассказы о работе в полиции - только часть акции. За 4 дня школьники и студенты побывали на стажировке в различных подразделениях - выявляли нарушителей на дорогах, узнали, как устроена работа в лабораториях Управления по контролю за оборотом наркотиков . На Глеба Караваево особое впечатление произвело следствие.



Главная цель таких встреч – профилактика правонарушений среди подростков, число которых, кстати, снижается.



Ребятам рассказали, что после учебы у них есть возможность поступить на работу в полицию. Но сейчас здесь отбор довольно строгий. Каждый претендент должен понимать всю важность и ответственность этой работы.









