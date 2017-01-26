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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





26.01.2017 09:07 
Роспотребнадзор России продлил запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией еще на 60 дней

Роспотребнадзор России продлил запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией еще на 60 дней

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А в Твери подвели итоги первого месяца ограничений. По мнению специалистов, эти меры оказались действенны, из оборота изъяли сотни упаковок спиртосодержащей продукции.

Штрафов на 200 тысяч рублей, выявлено более 60 нарушений. Это результаты работы только службы Роспотребнадзора Тверской области по непищевой спиртосодержащей продукции. Проверили 500 объектов торговли.

Рейды проводили в Тверской области сотрудники УВД и специалисты Росалкогольрегулирования. Элеватор. Арестовали более 54 тысяч бутылок опасного для здоровья алкоголя. Стоимость партии - свыше 1 миллиона рублей. Подпольный цех обслуживали 20 выходцев из южных республик.

От некачественного алкоголя уже в этом году в Твери пострадали две 28-летних подруги. Одна из девушек умерла от отравления суррогатом, другая едва не потеряла зрение. Сейчас она находится под наблюдением врачей больницы скорой помощи - общаться с журналистами отказывается.

Как отмечают специалисты улучшить ситуацию в сфере производства, сбыта нелегального алкоголя и спиртосодержащих жидкостей поможет изменение федерального законодательства.

Бдительнее стоит быть и самим гражданам. В первую очередь не употреблять в пищу косметические и прочие лосьоны или средства. Покупать с рук или в непроверенных торговых точка. Не гнаться за дешевизной - качественный алкоголь не может стоит дешево.


АРХИВ 


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