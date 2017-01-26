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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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26.01.2017 09:07 
В центре Твери продолжаются работы по монтажу оборудования для цифрового вещания

В центре Твери продолжаются работы по монтажу оборудования для цифрового вещания

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Установка оборудования - мультиплекса для цифрового телевидения ведется на основной антенной башне, расположенной на территории ОРТПЦ на улице Вагжанова. Огромная стальная конструкция весит более 2,5 тонн. Сначала монтажники подняли и установили станину. Затем все составляющие детали укрепили на телебашне. Работы велись на высоте 24-х метров. Ввод в эксплуатацию нового спутникового терминала обеспечит жителей Тверской области качественным и надежным цифровым вещанием, даст возможность слушать дополнительные радиостанции.

Все технические работы планируется завершить на следующей неделе. Переход на цифровое вещание в Тверском регионе осуществляется в рамках утвержденной Правительством России целевой программы.


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