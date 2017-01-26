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26.01.2017 09:08 
"Иван Антонов" будет бороздить водные просторы России

Иван Антонов будет бороздить водные просторы России

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Имя нашего земляка, снайпера- балтийца, Героя Советского Союза присвоили одному из кораблей, строящегося для Военно-морского флота России. Торжественная церемония закладки минного тральщика сегодня прошла в Санкт-Петербрурге.

Уроженец деревни Горбуново ныне Спировского района нашей области Иван Антонов стал зачинателем снайперского движения на Балтийском флоте. В 1943 году за мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза
В числе почетных гостей на церемонии закладки нового корабля дочери Ивана Антонова, его родные и близкие.

Уникальность «Ивана Антонова» в том, что материалом для строительства его корпуса служит монолитный стеклопластик. Это снижает массу корабля, увеличивает срок службы, повышает живучесть при поиске мин. В настоящее время в составе ВМФ находится и выполняет задачи головной корабль данного проекта «Александр Обухов».


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