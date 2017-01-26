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26.01.2017 09:08 В Верхневолжье планируют возродить пряничное искусство





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Коллекция традиционного русского лакомства, прославившего Тверскую губернию на всю Россию еще три столетия назад, хранится в фондах Государственного исторического музея. Сегодня в нашем регионе разрабатывается новый гастрономический бренд – тверские пряники.



Искусством пряничного дела Тверская губерния славилась ещё в 18 веке. В Погорелом Городище было 15 пекарных заведений, в Торжке -13, Бежецке – 5. Cладкие изделия отличались изысканным вкусом и белизной.



Не зря знаменитый тверской пряничник Иван Баранов открыл свои магазины в Берлине, Париже, Лондоне и Вене. А потомственный пекарь Уткин получил бронзовую медаль на выставке в Филадельфии.



Тверские пряники были самой разной формы и размеров: лепные, вырезные и печатные. Их изготавливали как книги. Красивый узор получался благодаря искусно вырезанной из дерева доске. Несколько таких образцов конца ХIХ века хранятся в Музее Тверского быта. Сделать доску-печать под силу только настоящему умельцу. На счету резчика Сергея Голубева их десятки. Обычно он использует липу или березу. Широкой стамеской подравнивает края, узкой - вырезает рисунок. Все надписи делает в зеркальном отражении.



Любимые в Тверской губернии сюжеты - двуглавые орлы, жар-птицы, рыбы. Но самый известный пряник – генеральский. Военные изображались в треуголке, с эполетами. Появились мучные генералы в 1812 году и назывались «наполеонками». Секрет приготовления удалось узнать студентам Тверского колледжа сервиса и туризма.



20 минут в печи – и ароматные пряники готовы. Сейчас одно из приоритетных направлений в Тверской области – туристическое. Чтобы привлечь гостей в наш регион, колледж сервиса и туризма совместно с местными производителями разработал новый проект.



Уже летом в Верхневолжье появится новый гастрономический бренд. Так, соединив старинные пряничные традиции и современные технологии, молодое поколение возрождает тверское лакомство.









