







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













26.01.2017 09:09 Тысячи студентов Верхневолжья сегодня отметили свой праздник - Татьянин день





Фото Видео

В этом году регион сделал подарок молодежи. Все государственные учреждения культуры и спорта открыли свои двери для виновников торжества - бесплатно. А центром торжеств стал Тверской Государственный университет. Там прошли самые массовые мероприятия.



Провести Татьянин день в музее, выставочном зале или ледовом комплексе - около 40 учреждений культуры и спорта работали для студентов бесплатно. И даже Императорский Дворец, пока еще закрытый для массовых посещений, в этот день распахнул свои двери.



Праздник для самых активных прошел на стадионе "Химик". Катания на коньках для студентов уже третий год организует Тверской технический университет. Акция «Политех на льду» собрала более 150 участников.

Для всех учащихся 25 января — двойной праздник - День студента и день, когда в университете заканчивается зимняя сессия. Впереди — каникулы, поэтому отмечают весело и с размахом. В Твери Центром торжеств стал университетский двор ТвГУ.

Студенческим гуляниям с играми и развлечениями на свежем воздухе не стали помехой январские морозы. Организаторы приготовили концертную программу, спортивные конкурсы и соревнования с призами для самых активных участников.



Чтобы не замерзнуть, собравшихся угощали горячим безалкогольным пуншем. Это уже стало доброй традицией Тверского госуниверситета. В этом году сварили 40 литров. Пуншем встречали и заглянувшего на студенческий праздник губернатора Игоря Руденю. Глава региона поздравил студентов с праздником и пообщался с представителями всех ВУЗов Верхневолжья. Среди вопросов, которые интересовали тверскую молодежь - организация льготного проезда для студентов.



Тверская область нуждается в энергии и таланте молодежи, их знания и навыки всегда будут востребованы для развития родной земли.









