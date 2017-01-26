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26.01.2017 09:09 В Твери отметили 185 – летие со дня рождения знаменитого художника Ивана Шишкина





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Его творчество называли "Охотой за лесным пейзажем". Природу Тверского Селигера он запечатлел на своей самой известной картине - "Утро в сосновом лесу".



Работы его кисти можно увидеть в экспозиции Тверской областной картинной галереи. Современники называли Шишкина " царем леса".



Без сомнения одним из самых популярных полотен считается" Утро в сосновом лесу". Иван Шишкин написал картину на острове Городомля ,на озере Селигер.



С этой работой связана интересная история. Шишкин написал лесной пейзаж сначала без медвежат. Играющих животных, после окончания работы, дорисовал его друг- Константин Савицкий.



Иван Шишкин рассудил по справедливости, и под картиной подписались оба художника. Но заказчик картины Павел Третьяков распорядился стереть фамилию малоизвестного тогда Савицкого. На тверской земле были созданы и другие пейзажи. Один из них, как утверждают местные краеведы, Иван Иванович подарил крестьянам деревни Коковкино. Местоположение остальных неизвестно. Картины Шишкина, изображающие русские леса, украшают Третьяковскую галерею и Русский музей в Петербурге. А знакомство с его работами дает возможность воспитать в себе любовь к природе.











