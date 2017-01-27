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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





27.01.2017 09:10 
В Твери прошло заседание итоговой коллегии МВД по Тверской области



 
В нем принял участие заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. На совещание обсудили итоги работы ведомства за 2016 год.

В начале коллегии были озвучены кадровые решения. Денис Черных назначен начальником областного управления ГИБДД, управление МВД по городу Твери возглавит Алексей Комаров, а Жарковский пункт полиции - Максим Козлов. Каждый из них внес свой вклад в обеспечение правопорядка на территории Верхневолжья. Минувший год выдался непростым для всех подразделений.

Почти на 8.5% по итогам прошлого года и на 41 % за период с 2008 по 2016 год удалось сократить количество преступлений, совершенных в регионе. Меньше стало убийст, краж, разбойных нападений и грабежей. Отмечена быстрая раскрываемость резонансных дел.

В работе стражам правопорядка активно помогает региональное правительство. В этом году будут выделены средства на приобретение 15 служебных автомобилей для участковых и 27 для дорожных полицейских. Приветственный адрес губернатора Игоря Рудени зачитал его первый заместитель Алексей Титов. Региональная власть ждет от сотрудников ведомства в дальнейшем успешной работы.

Принимавший участие в коллегии замминистра внутренних дел Игорь Зубов дал высокую оценку работе тверского управления. По итогам 2016 года оно заняло 28 место среди всех субъектов России и это хороший показатель. Были поставлены задачи и на 2017 год.

Среди задач, стоящих перед российскими полицейскими - восстановить единую систему профилактики правонарушений. Игорь Зубов отметил, что сейчас рассматривается возможность внедрения института муниципальных помощников участковых. Также замминистра предложил активнее привлекать к работе частные охранные компании. Личный состав поблагодарили за проделанную работу, лучшие сотрудники получили награды.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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