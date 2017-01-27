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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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27.01.2017 09:10 
Международная военно-историческая экспедиция "Калининский фронт" в этом году пройдет не летом, а весной



 
Подготовку к проведению в регионе этого важного мероприятия обсудили на совещании в Правительстве региона.

Экспедиция ранее переезжала из региона в регион. В августе 2016 года ее принимали в Тверской области. Собрались более 700 поисковиков из 40 субъектов России и других стран. По инициативе Губернатора Игоря Рудени, Министерства культуры и при поддержке Президента России Владимира Путина Верхневолжье станет постоянным местом проведения «Калининского фронта».

На совещании принято решение, что в этом году лагерь будет находиться на том же месте.
Около деревни Кокошки Ржевского района поисковики расположатся с 25 апреля по 7 мая. Именно весну поисковики считают лучшим временем для работы. В этом году ожидается около 500-700 участников старше 16 лет.

Ключевая особенность предстоящей экспедиции – масштабная образовательная программа. В течение первой недели начинающие поисковики будут учиться у опытных коллег, а после этого приступят к полевым работам. На проведение экспедиции «Калининский фронт» в 2017 году из федерального бюджета выделено около 12 млн рублей. Губернатор Игорь Руденя поручил усилить инфраструктуру лагеря, привести в порядок подъездные дороги, обеспечить бесперебойное электроснабжение, соблюдение санитарных условий.


АРХИВ 


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