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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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27.01.2017 09:11 
В Твери в тестовом режиме открылся Центр фиксации нарушений в системе «Платон»

В Твери в тестовом режиме открылся Центр фиксации нарушений в системе Платон

Фото 
С его помощью по фото и видео записи Ространснадзор сможет выявить владельцев большегрузов, которые выехали на федеральные дороги без внесения платы через госсистему "Платон".

В центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) информация будет поступать в режиме онлайн. На мониторах видны все большегрузы, которые проезжают по федеральным трассам России. Особое внимание к нарушителям. Тем, кто по какой-либо причине не внес плату через систему «Платон». По фотографиям операторы уточняют регистрационные номера, данные о владельцах и направляют постановления инспекторам ГИБДД, затем - Почте России. За смену здесь будут проверять до 40 тысяч машин.

Новый центр обработки данных будет также выявлять тех, кто не установил бортовое устройство на большегрузе свыше 12 тонн и не зарегистрировался в системе «Платон». Или кто оформил маршрутную карту, но не оплатил ее. Сейчас постановления нарушителям выписывают сотрудники ГИБДД, но уже к 15 июня это будут делать сотрудники Ространснадзора. Это произойдет после вступления в силу соответствующего законопроекта.

Сейчас на федеральных трассах работает почти 200 рамок контроля, к лету их количество увеличится вдвое. Плата за проезд большегрузов направляется в дорожный фонд России. За год работы системы «Платон» было собрано почти 20 млрд. рублей. На эти средства отремонтировали более тысячи километров автотрасс, мосты и дороги регионального значения. Увеличивать тарифы, как планировалось с 1 февраля, пока не будут, пояснили в Минтрансе.

В настоящее время владельцы большегрузов свыше 12 тонн платят 1,53 рубля за километр пути. Тариф системы «Платон» введен в ноябре 2015. Решение по его изменению должно быть сбалансированным и не мешать работе малого и среднего бизнеса, считают в Минтрансе.


АРХИВ 


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