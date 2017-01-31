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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





31.01.2017 09:14 
197 лет назад на карте нашей планеты появился новый континент – Антарктида

197 лет назад на карте нашей планеты появился новый континент – Антарктида

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Среди первых, кто там побывал, были наши земляки. На карте Антарктиды есть тверские имена. В честь летчика Михаила Громова, Ивана Крылова, Михаила Лазарева названы ледники, горы, заливы, реки.

Первыми, кто открыл Южный полюс планеты почти 200 лет назад, были российские мореплаватели. Два шлюпа, "Восток" и "Мирный", которыми командовали Беллинсгаузен и Лазарев, за несколько месяцев обошли новый континент по всему периметру и с триумформ вернулись домой. Среди тех, кто совершил научный подвиг, был наш земляк, будущий знаменитый адмирал, впоследствии командующий Черноморским флотом Михаил Петрович Лазарев.

Еще одним участником экспедиции был уроженец Тверского края Павел Новосильский. Юный офицер - мичман "Мирного" - первым увидел ледяные склоны. Позже в своей книге "Южный полюс" он напишет, как, обходя тяжелые льды чрезвычайной высоты, подвергаясь опасностям, русские совершили неразрешимую задачу. Позже именем Новосильского был назван мыс в Антарктиде. Сегодня Россия сохраняет научное первенство в освоении южного материка.

Один из самых известных полярников Алексей Евдокимов – уроженец Сонковского района – участвовал в 5 антарктических экспедициях. Вокруг материка прошла знаменитая тверская яхта «Апостол Андрей». Побывали там, где - 40 – это норма и тверские дайверы.

Сегодня в Антарктиде более 40 исследовательских станций – из них пять российских: Беллинсгаузен, Восток, Мирный, Прогресс и Новолазаревская. Полярников туда доставляют самолеты ИЛ-76. В составе экипажей есть и наши земляки.

Тайн в Антарктиде много. Большинство из них до сих пор не раскрыто. Именно поэтому многие страны, в том числе и Россия, каждый год отправляют туда экспедиции. В следующем году туда отправятся и тверитяне.


АРХИВ 


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