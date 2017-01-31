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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





31.01.2017 09:15 
До 1 февраля одиннадцатиклассники должны определиться, какие экзамены они будут сдавать

До 1 февраля одиннадцатиклассники должны определиться, какие экзамены они будут сдавать

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Причем 2 из них обязательны для всех. Выбор остальных зависит от того, на какую специальность выпускники собираются поступать. На сегодня - самые популярные физика и обществознание.

Это решение окончательное, дополнить список выбранных предметов будет нельзя. Поэтому по опыту прошлых лет, педагоги рекомендуют школьникам записываться на ЕГЭ с запасом.

В Тверской школе №14 на итоговую аттестацию выходят 53 ученика двух выпускных классов.

Максим Щитников тяготеет к точным наукам. Для Единого госэкзамена выбрал именно физику. Будущий выпускник мечтает связать вою жизнь с гражданской авиацией и стать авиадиспетчером.

А вот Георгий Мотюгов мечтает продолжить семейную династию юристов. Чтобы поступить на юридический ему необходимо сдать историю и обществознание.

Помимо предметов по выбору, выпускники сдают и два обязательных предмета - русский язык и математику.

Выпускники школ этого года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Что же касается остальных, то они должны это сделать по месту регистрации. Кроме того, участвовать в ЕГЭ они могут только в досрочный период с 23 марта по 7 апреля или в дополнительные сроки с 10 апреля по 14 апреля и с 20 июня по 1 июля. После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ для всех будут приниматься только по решению государственной комиссии и только при наличии уважительных причин.


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