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31.01.2017 09:16 
Под Тверью начала работу козья ферма

Под Тверью начала работу козья ферма

Фото  Видео репортаж Видео
Животных зааненской породы приобрели в лизинг в колхозе имени Кирова. Сегодня в Верхневолжье направление козоводства не очень распространено. А вот спрос на продукцию растет. В ближайшее время хозяйство планирует начать производить продукты из козьего молока, такие как сыр и другие деликатесы.

Эти белокурые красавицы только обживаются на новых "зимних квартирах". 300 голов швейцарской зааненской породы прибыли сюда в декабре. Сейчас козочкам не больше полутора лет. Отношение к ним , как к будущим мамам - особое. Вместо отопления - естественная подстилка в несколько слоев ржаной соломы. Кормление по часам - сено и зерно. В качестве витаминной добавки - хвойные веточки, а из напитков - чистая теплая вода.

"Зааненки" - самая молочная порода. Одно взрослое животное сможет давать до 5 литров молока в день. Поэтому первым делом, в планах фермера Максима Селиванова расширение площадей. К весне будет первое потомство и надои. К этому времени должны успеть своими силами оборудовать доильный зал. А дальше наладить производство твердых сыров и других кисло-молочных продуктов.

Племенных животных фермер Максим Селиванов приобрел в лизинг. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному в прошлом году между правительством Тверской области и "Росагролизинг". За это время компания поставила тверским хозяйствам более 37 единиц сельхоз техники.

Сельхозпроизводители отмечают будущее за здоровой почвой и здоровым продуктом. Сейчас в Государственной Думе рассматривают закон об органическом сельском хозяйстве. Уже утверждены ГОСТЫ. С их принятием, подходящие по параметрам хозяйства получат сертификаты. Спрос на экологические чистые продукты уже достаточно высокий.


АРХИВ 


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