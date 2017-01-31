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31.01.2017 09:16 С 1 февраля будут увеличены все виды пенсий





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По старости, по утере кормильца, по инвалидности, неработающим пенсионерам. Прибавку получат более 300 тысяч пенсионеров. Подробности рассказали на брифинге в Твери.



Пенсии проиндексируют на 5,4 процента, то есть на размер инфляции 2016 года. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учётом индексации после завершения трудовой деятельности



С 1 февраля индексируются и ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников, в Тверской области такими являются 130 тысяч граждан. Будут увеличены все социальные выплаты в России. Это касается, например, единовременных пособий при рождении детей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Их проиндексируют с коэффициентом 1,054 по сравнению с суммами 2016 года.









