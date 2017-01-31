Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





31.01.2017 09:17 
В Твери прошел конкурс солистов-исполнителей русской народной песни, гармонистов и частушечников

В Твери прошел конкурс солистов-исполнителей русской народной песни, гармонистов и частушечников

Фото  Видео репортаж Видео
Посоревноваться в мастерстве собрались гармонисты, частушечники со всей области. Лучшие композиции оценивало строгое жюри.

Участники образцового фольклорного ансамбля "Росинка" из Кесовой Горы умеют и петь, и танцевать и частушки исполнять. При этом показывают высокое мастерство во всех жанрах. Не случайно поэтому они и стали одними из лауреатов заключительного этапа областного конкурса.

Среди юных гармонистов один из победителей - Семён Розов из Твери. Мальчишке всего семь, а он уже достаточно умело владеет поистине народным инструментом. Причем гармошку сначала освоил сам, без чьей-либо помощи. Плюс ко всему Семён еще и мастерски исполняет частушки.

В числе лауреатов и самая известная частушечница Весьегонского района Галина Михайловна Сазанова. Барановским народным фольклорным хором она руководит уже почти полвека. В её репертуаре частушки и припевки, собранные со всей округи.

В этом году в двух турах конкурса приняли участие более 200 человек из 25 районов Верхневолжья. В финал вышли 47 победителей межмуниципальных конкурсов, проходивших в Западной Двине, Кесовой Горе и в Твери. В регионе конкурс проходит раз в два года. Его организаторы - Комитет по делам культуры Тверской области, органы управления культурой муниципальных образований, Тверской областной дом народного творчества. Цель конкурса - сохранять и развивать певческие и инструментальные традиции именно Тверского края. Это и было одним из главных критериев оценки.

По итогам финального тура областного конкурса все победители получили дипломы лауреатов и дипломантов первой, второй и третьей степени.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.