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31.01.2017 09:17 В Твери прошел конкурс солистов-исполнителей русской народной песни, гармонистов и частушечников





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Посоревноваться в мастерстве собрались гармонисты, частушечники со всей области. Лучшие композиции оценивало строгое жюри.



Участники образцового фольклорного ансамбля "Росинка" из Кесовой Горы умеют и петь, и танцевать и частушки исполнять. При этом показывают высокое мастерство во всех жанрах. Не случайно поэтому они и стали одними из лауреатов заключительного этапа областного конкурса.



Среди юных гармонистов один из победителей - Семён Розов из Твери. Мальчишке всего семь, а он уже достаточно умело владеет поистине народным инструментом. Причем гармошку сначала освоил сам, без чьей-либо помощи. Плюс ко всему Семён еще и мастерски исполняет частушки.



В числе лауреатов и самая известная частушечница Весьегонского района Галина Михайловна Сазанова. Барановским народным фольклорным хором она руководит уже почти полвека. В её репертуаре частушки и припевки, собранные со всей округи.



В этом году в двух турах конкурса приняли участие более 200 человек из 25 районов Верхневолжья. В финал вышли 47 победителей межмуниципальных конкурсов, проходивших в Западной Двине, Кесовой Горе и в Твери. В регионе конкурс проходит раз в два года. Его организаторы - Комитет по делам культуры Тверской области, органы управления культурой муниципальных образований, Тверской областной дом народного творчества. Цель конкурса - сохранять и развивать певческие и инструментальные традиции именно Тверского края. Это и было одним из главных критериев оценки.



По итогам финального тура областного конкурса все победители получили дипломы лауреатов и дипломантов первой, второй и третьей степени.









