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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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01.02.2017 09:13 
Профилактика Интернет-зависимости, противодействие терроризму, экстремизму и наркомании среди молодежи

Профилактика Интернет-зависимости, противодействие терроризму, экстремизму и наркомании среди молодежи

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Этой теме сегодня был посвящен круглый стол, который прошел в Тверском колледже имени Коняева. Его участниками стали руководители образовательных учреждений региона и студенты.

Несмотря на занятость, лекции и увлечение спортом Костя Луненков каждый день выходит в сеть на дежурство. Студент колледжа имени Коняева – кибердружинник. В центре его внимания - экстремистская информация, детская порнография, вымогательство денег.

И таких, как Костя, в Тверской области ещё 40 волонтёров. Молодежное общественное движение «Кибердружина», созданное лигой безопасного Интернета, объединяет добровольцев, разбирающихся в компьютерных технологиях. Ребята помогают обнаруживать запрещенные контенты с призывами к суициду, насилию, пропаганде наркотиков. Накродилеры разрабатывают новые схемы, организовывают Интернет-магазины, вербуя подростков. Обманывая, предлагают удаленную работу и большой заработок. За полгода количество таких площадок выросло на 30%.

Благодаря совместной работе «Кибердружины» и правоохранительных органов в нашем регионе было закрыто более 200 запрещенных сайтов.

Чтобы не попасться на удочку виртуальных мошенников, нужно научиться следить за собой. Так, с помощью мобильного телефона можно установить местонахождение человека, если он не будет отключен от сети WIFI при выходе из дома.

Необходимо аккуратно пользоваться и личными данными.

В Тверском регионе уже не первый год проводятся семинары-тренинги и круглые столы по медиабезопасности, которые приносят большую пользу.

К лету будет закончена разработка региональной школьной программы для детей «Юникид». Откроются новые кружки робототехники и программирования, появится казачья кибердружина.


АРХИВ 


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