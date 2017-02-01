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01.02.2017 09:13 
На смену оттепели в Верхневолжье возвращаются морозы

На смену оттепели в Верхневолжье возвращаются морозы

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Переменчивая погода добавляет хлопот спасателям, а также сдвинула сроки подготовку к "Лыжне России". Кстати, в старину считалось, что каким будет первый день февраля, таким и весь месяц.

Сейчас среднесуточная температура - 7 градусов. А вот к концу недели на территорию области придет арктический воздух. В ночные часы похолодает до минус 25, а днем будет не выше 15 градусов мороза.

Чередование оттепели с морозами влияют на толщину льда. Инспекторы ежедневно выходят в рейды. Спасатели предупреждают, сейчас даже на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов - при одинаковой толщине они обладают разной прочностью: от 5 до 25 сантиметров.

Из-за неустойчивой погоды подготовку к "Лыжне России" решили начать пораньше - за 10 дней до старта. Укатывать лыжню начнут в начале следующей недели.

На 11 февраля - день проведения гонки - синоптики также обещают морозную погоду. Но по опыту прошлых лет холода любителей лет не останавливают. И в этом году здесь ждет не менее семи тысяч участников, а по области - 15 тысяч.


АРХИВ 


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