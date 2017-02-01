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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





01.02.2017 09:14 
Судебные приставы провели выезд совместно со специалистами Тверьатомэнергобыта

Судебные приставы провели выезд совместно со специалистами Тверьатомэнергобыта

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Неплательщикам все сложнее прятаться. Приставы используют все новые приемы работы - ищут нарушителей в соцсетях, лишают водительских прав, одним из самых эффективных средств остаются рейды по домам должников.

Задолженность у людей может быть совершенно разная - по кредитам, административным штрафам ГИБДД, алиментам или квитанциям ЖКХ. В этот раз это совместный рейд с тверскими энергетиками.

Работа судебных приставов начинается рано утром. Уже в 6 часов они настойчиво стучат в двери к должникам. Ведь очень часто неплательщики - это не безработные или люди из асоциальных семей, а те кто так же как и все трудоустроен и к 9 часам уходит на работу. 10-54-19

Свет в окнах горит, но за электричество в этой квартире на платят. Энергетики передают информацию в службу судебных приставов не из-за того, что сумма долга превысила какую-то определенную границу в 500, 1000 или 5000 рублей. В первую очередь это те должники, которые систематически не платят по квитанциям и не идут на контакт.

Рейды совместно со службой судебных приставов это крайняя мера, когда оказались неэффективными другие способы воздействия - выставления пеней, уведомления, а иногда и отключения от электроэнергии.

Санкции для неплательщиков - взыскание исполнительского сбора - 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей. И тут проще расплатиться с приставом на месте, чем ждать повторного визита. Ведь возможен арест имущества или счетов, ограничения в праве управления, запрет на выезд за границу или с начала этого года даже уголовное преследование - исправительные работы или арест сроком до года.

Нормированный рабочий день - это точно не про судебных приставов. После окончания утреннего рейда - днем перерыв. Работа возобновится вечером - после 18 часов. Ну а к тем должникам, кого не застанут по месту жительства и в это время - обязательно вернуться в выходные.


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