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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





02.02.2017 09:09 
В Тверской области появляется больше специальных туристических сельских маршрутов

В Тверской области появляется больше специальных туристических сельских маршрутов

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Так рынок реагирует на спрос – все чаще жители мегаполисов и крупных городов едут на отдых в глубинку. Сегодня перспективы развития агротуризма обсудили в Конаковском районе.

Сейчас в Верхневолжье более 50 ферм, чья специализация агротуризм. В хозяйстве «Завидовское» сельские традиции соседствуют с «ноу-хау». На фермах, где живут животные играет классическая музыка – чтобы у них улучшалось пищеварение и повышалось настроение. Гуси, утки, цесарки, куры, перепелки, козы, коровы, свиньи и осел Илюша вызывают неподдельный восторг посетителей. Люди едут сюда за сельской «экзотикой» - деревенская жизнь для горожан в «диковинку».

Познакомиться с опытом работы своего коллеги приехали фермеры со всех уголков Верхневолжья. Вышневолочане Терешенковы выиграли грант регионального Минсельхоза и построили животноводческую ферму. Помимо коров, разводят овец, лошадей и птиц.

Агротуризм решает многие социальные проблемы сельских территорий и может стать хорошим стимулом для их развития.

Депутат ГосДумы Светлана Максимова уверена, что ставку в развитие агротуризма необходимо делать именно на фермеров. Для них такие экскурсии ещё и дополнительный источник сбыта продукции.

Пока российское законодательство не регулирует агротуризм. Светлана Максимова входит в число разработчиков соответствующего федерального закона. Об этом парламентарий рассказала на совещании, организованном по итогам посещения хозяйства "Завидовское". На встрече разговор также шел о направлениях господдержки сельхозпроизводителей региона в 2017 году, льготном финансировании агропредприятий.


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