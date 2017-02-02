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02.02.2017 09:10 Свистульки-«улютки» в виде птичек, современная декоративная скульптура





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Всего более сотни экспонатов. В Детском музейно- выставочном центре открылась выставка народной глиняной игрушки. Гостям здесь расскажут об истории народного промысла, для детей готовят мастер-классы, на которых научат мастерить поделки из глины.



В древности глиняные игрушки создавались не забавы ради – они были оберегами. Самые ранние, найденные археологами на территории нашей страны, относятся к эпохе бронзы, ко II тысячелетию до н.э. Это маленькие топорики, посуда, погремушки. Изготовление глиняной игрушки –и традиционное русское ремесло. Потомственные мастера сохраняли и передавали по наследству свои секреты и навыки лепки.



Коники, коровки, курицы, птицы. Филимоновские игрушки почти всегда со свистом. Расписывали их куриным перышком. Краску наносили прямо на обожженную глину. А вот старинная каргопольская глиняная игрушка обладала узнаваемым звуком.

Гончарный ряд на каргопольской ярмарке располагался посреди площади, под самой соборной колокольней. Его можно было без труда узнать по переливчатому свисту , издаваемых из глиняных незатейливых утушек, что служило своеобразной рекламой для мастеров.



Глиняными игрушками играли не только крестьянские дети. Закупали их и для царской семьи. Такая покупка значится в расходной книге императрицы Екатерины I. На этой выставке представлено более сотни экспонатов. Все из фондов Тверского объединенного музея. К сожалению, здесь нет тверской игрушки, поскольку сохранились лишь единицы и они находятся в экспозиции. Но у таких глиняных экземпляров были свои особенности.



Игрушки на выставке разные - и по краскам, и по размерам, и по сюжетам. Поэтому она будет интересна прежде всего детям. Кстати, для них здесь организуют мастер- классы по работе с глиной.









