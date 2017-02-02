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02.02.2017 09:11 С начала января травмы на железной дороге Тверь-Москва получили уже три человека





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А в прошлом году пострадали 58. Чаще всего происшествия случаются по вине самих пассажиров. Растет число случаев так называемого "зацепинга", когда молодые люди путешествуют на крыше или подножки электрички.



Опасное развлечение, так называемый зацепинг — путешествие на свой страх и риск. Но это не останавливает молодежь. В Интернете сотни роликов, где в погоне за адреналином зацеперы штурмуют вагоны. Вот так верхом на "Ласточке" два молодых человека

в 30 - градусный мороз добрались от Москвы до Твери. За последнее время на этом направление поймали 10 таких экстремалов.



Учитывая, что скорость "Ласточки" достигает 160 км/ч , а время в пути от столицы до Твери занимает чуть больше полутора часов, риск такого путешествия максимальный. Правда, как остановить опасное развлечение , похоже, до сих пор вопрос без ответа. Ведь на практике штраф за проезд на подножке или крыше поезда - всего 100 рублей.



Этой суммой любителей экстрима не напугаешь. А вот 5 тысяч для зацепера или его родителей - сумма ощутимая. Такие штрафы планируют ввести в ближайшее время, законопроект сейчас в разработке. Ужесточат наказание и для тех , кто нарушает правила перехода железнодорожных путей. В Твери место под Горбатым мостом на протяжение многих лет остается самым травмоопасным. По словам местных жителей перейти пути по мосту занимает много времени, а прислушиваться к гудкам приближающихся поездов они уже научились.



Еще один технический переход у станции "Тверь". Везде запрещающие таблички, на входе охрана. Но людей это не останавливает. На станцию прибывает электричка, через турникеты идут не все, многие так и норовят срезать.



По словам сотрудников транспортной прокуратуры, несмотря на меры, которые принимают железнодорожники, нарушают постоянно - более 200 случаев за год. Но есть и положительная динамика. В результате судебного разбирательства, на этом месте, где ни раз "перебежчиков" сбивал "Сапсан" - РЖД обязали построить надземный переход.



Снижение травматизма на железной дороге находится под особым контролем транспортной прокуратуры. В этом году ведомство решило блокировать ролики и сайты в Интернете с участием "зацеперов". В школах и ВУЗах будут проходить лекции о правилах поведения на дороге и о последствиях их несоблюдения, в том числе юридической ответственности.









