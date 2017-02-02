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02.02.2017 09:12 Тверской медуниверситет увеличивает число бюджетных мест для будущих сельских врачей





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Те, кто готов после окончания обучения, отправится работать в районы, получат преимущество при поступлении. Таким образом в Верхневолжье намерены решить вопрос с дефицитом медицинских кадров.



Сестер Ольгу и Нину Изотовых не возможно отличить. Частенько каждой из них приходится отвечать на вопросы больных за сестру-близняшку, но в ВУЗе девушки своим сходством не пользовались. Они еще в школе решили: их призвание - медицина, сразу определились и с местом работы - Калининская ЦРБ. С руководством больницы и с региональным Минздравом каждая из будущих терапевтов подписала два договора о целевом обучении. Это придало дополнительные силы на экзаменах.



На сегодняшний день в Калининской ЦРБ пять специалистов "отрабатывают" своё целевое обучение, еще два врача вернутся на работу после получения диплома в этом году.



В наборе 2017 года в Тверском государственном медицинском университете практически каждое четвертое бюджетное место будет отдано "целевику". Здесь ждут 80 абитуриентов. При целевом наборе, как правило, востребованы специальности "лечебное дело" и "педиатрия". Приоритет отдан будущим сельским врачам.



Система целевого приема может стать одним из вариантов решения проблемы нехватки квалифицированных медицинских кадров на селе. К тому же при трудоустройстве врачи могут рассчитывать на подъемные.









