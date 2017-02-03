Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





03.02.2017 09:13 
В России начался приём заявлений на запись детей в первые классы

В России начался приём заявлений на запись детей в первые классы

Фото  Видео репортаж Видео
Теперь это можно сделать не только в учебном заведении, но и в МФЦ и через Интернет. Однако сейчас можно подать документы только в школы, закрепленные за районами, где проживают будущие ученики.

В тверской школе №11 в первый день подачи заявлений свое желание отдать ребенка сюда на обучение изъявили два человека. Теперь, когда состав классов формируется по территориальному признаку, ажиотажа, как раньше, нет, говорят здесь, мест хватит всем, кому положено по закону. В школе планируют набрать два первых класса по 25 человек. При необходимости сформируют дополнительные.

Информацию о приеме детей в первые классы сегодня каждая школа публикует на своем сайте в Интернете или на информационных стендах в самих образовательных учреждениях. Подать заявление родители могут в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Причем одновременно сразу в 5 учебных заведений. Единственное условие - школы должны быть расположены на территории, закрепленной за пропиской ребенка. Кстати, посещение детьми подготовительных занятий, не является основанием для обязательного приема, если ребенок зарегистрирован в другом районе.


Заявления от родителей будущих первоклассников в школы, которые подходят по прописке ребенка, принимаются по 30 июня. С 1-го июля по 5 сентября подать заявки смогут остальные желающие, детей распределят на свободные места. Ожидается, что в этом году в Тверской области в школу пойдут около 12 тысяч первоклассников.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.