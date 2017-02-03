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03.02.2017 09:13 В России начался приём заявлений на запись детей в первые классы





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Теперь это можно сделать не только в учебном заведении, но и в МФЦ и через Интернет. Однако сейчас можно подать документы только в школы, закрепленные за районами, где проживают будущие ученики.



В тверской школе №11 в первый день подачи заявлений свое желание отдать ребенка сюда на обучение изъявили два человека. Теперь, когда состав классов формируется по территориальному признаку, ажиотажа, как раньше, нет, говорят здесь, мест хватит всем, кому положено по закону. В школе планируют набрать два первых класса по 25 человек. При необходимости сформируют дополнительные.



Информацию о приеме детей в первые классы сегодня каждая школа публикует на своем сайте в Интернете или на информационных стендах в самих образовательных учреждениях. Подать заявление родители могут в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Причем одновременно сразу в 5 учебных заведений. Единственное условие - школы должны быть расположены на территории, закрепленной за пропиской ребенка. Кстати, посещение детьми подготовительных занятий, не является основанием для обязательного приема, если ребенок зарегистрирован в другом районе.





Заявления от родителей будущих первоклассников в школы, которые подходят по прописке ребенка, принимаются по 30 июня. С 1-го июля по 5 сентября подать заявки смогут остальные желающие, детей распределят на свободные места. Ожидается, что в этом году в Тверской области в школу пойдут около 12 тысяч первоклассников.









