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03.02.2017 09:13 Окунуться в безмятежной мир русской старины и почувствовать себя героями народных сказок





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В Твери сегодня открылась выставка декоративно- прикладного и изобразительного искусства" От печки до лавочки". Она погружает своих гостей в деревенский быт. Экспозиция интерактивная - посетители могут не только посмотреть, но и потрогать и примерить экспонаты.



На этой выставке даже соломенные куклы пускаются в пляс. " Стригушка" такого ее официальное название. Этих кукол изготовляли после сбора урожая на забаву ребятишкам. Столы, лавки, сундуки. Выставка погружает посетителей в быт русской крестьянской избы. Почти все в доме создавалось своими руками. Вот например ,этот ткацкий станок. Ему уже добрую сотню лет. И попал он сюда из Селижаровского района.



Здесь можно увидеть не только традиционный тверской костюм, резьбу и роспись по дереву, но и познакомиться с деревенскими профессиями. За считанные минуты в руках мастера гончарного дела рождаются глиняные игрушки.



Есть на выставке интересный уголок, в котором можно встретить предметы из русских народных сказок. Это и клубочек, указывающий путь и лопата бабы- яги, и веселые гусли, на которых если поиграть-то ноги сами в пляс пускаются.



Редкий инструмент - пастушья барабанка. Это сигнальный инструмент для коров. Считалось , что это очень музыкальные животные и они различают разные ритмы.



Уникальность выставки в том, что все экспонаты можно трогать руками. Например, желающие могут освоить вышивку ковровой иглой, изготовить тканый пояс.



В экспозиции более 200 этнографических и современных предметов народного искусства. Часть из фондов , а часть из коллекции фольклорного ансамбля " Славяночка", которые привезены из этнографических экспедиций с разных районов Тверской области. Вот эта люлька из Бельского района. Ей уже не один десяток лет и найдена она на чердаке заброшенного дома. Выставка будет работать в течении года, а на её базе пройдут мастер- классы по различным видам народного искусства.









