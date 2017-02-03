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03.02.2017 09:14 Жительница Твери первая в России зарегистрировала право собственности на квартиру по новым правилам





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С начала этого года вступил в силу закон, устанавливающий порядок оформления прав на недвижимое имущество. Он значительно упрощает процедуру и сокращает сроки оформления документов.



Сейчас органы Росреестра перешли на так называемый экстерриториальный принцип работы. Заявления на регистрацию прав принимают независимо от того, где находится недвижимость. Этим воспользовалась жительница Твери Алла Еремеева. Она стала первой в России, кто оформил документы на квартиру дистанционно. Жилье она приобрела в Москве, а свидетельство получила, не выезжая за пределы Твери.



К тому же регистрирующий орган не только оформит право собственности, но при необходимости одновременно поставит недвижимость и на кадастровый учет. На данный момент офисы Росреестра, которые регистрируют права по принципу экстерриториальности, определены в каждом регионе страны. С их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. У нас в области этим занимается филиал федеральной кадастровой палаты Росреестра, который находится в Твери. Здесь можно, не выезжая из региона, оформить свои права на недвижимость, расположенную в любом уголке страны. В этом случае документы через Интернет зарегистрирует тот филиал Росреестра, где это имущество находится, и данную информацию направит обратно в Тверь.



Упрощение процедуры регистрации прав собственности стало возможным благодаря созданию в стране единой базы данных обо всех объектах недвижимости и формированию на её основе Единого государственного реестра недвижимости, Сейчас выписка из него служит подтверждением прав собственника на то или иное недвижимое имущество.









